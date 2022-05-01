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لبنان

السفير السعودي عاد

Lebanon 24
01-05-2022 | 23:26
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عاد السفير السعودي وليد البخاري إلى بيروت أمس، وسيوزع جوائز حفظ القرآن الكريم بدارته في اليرزة الثلاثاء المقبل.
 
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