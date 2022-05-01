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لبنان

١٦ مرشحا للانتخابات مجنّسون

Lebanon 24
01-05-2022 | 23:29
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كتبت " الانباء الكويتية": أظهرت الاستقصاءات ان 16 مرشحا في دائرتي بيروت الأولى والثانية هم مجنسون من أصول سورية، وقد تم تجنيسهم عام 1994 وما قبله، وان هناك نحو 20 ألف سوري مجنسين يشاركون في الانتخابات النيابية، بينهم 13 ألفا في دائرة زحلة والبقاع الأوسط، و3500 في دائرة عكار وأعداد متفرقة موزعة بين المتن الشمالي وبيروت الثانية، ومن كل هؤلاء هناك 3000 مجنس مقيم في محيط دمشق وريفها وجبل العرب، يؤتى بهم في كل موسم انتخابي ليقترعوا ".
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