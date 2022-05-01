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لبنان

وزير العمل لـ"الأنباء": البنك الدولي لم يف بوعوده

Lebanon 24
01-05-2022 | 23:36
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قال وزير العمل مصطفى بيرم في حديث الى "الانباء الكويتية" إن "البنك الدولي لم يف بوعوده لوزراء الأشغال والنقل والشؤون الاجتماعية والطاقة وهذا أمر مزعج"، وأضاف: "لبنان أكثر دولة تعاني من نزوح الاخوة السوريين، وهو لم ينل تعويضا عن ذلك، ولم يعط المساعدات، والاخوة السوريون يشكلون ثلث الشعب اللبناني ويتشاركون معنا كل الموارد من مياه وكهرباء وكل شيء وللأسف تأتي المساعدات لهم "وصحتين على قلبهم" ومن جهة ثانية ممنوع أن يعودوا إلى بلدهم لذلك علينا رفع الصوت وأن نضع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية أمام مسؤولياتها أن لبنان أمن الشق الكبير جدا، فهل تتحمل دولة أوروبية أن يكون ثلث عدد سكانها من النازحين".
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وختم: "نحن تحملنا هذا الوزر في ظل وضع اقتصادي صعب من دون الحصول على مساعدات".
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