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لبنان

ميقاتي مهنئاً بالعيد: كلنا ثقة بأن وطننا سيستعيد عافيته

Lebanon 24
02-05-2022 | 00:04
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هنأ رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اللبنانيين بحلول عيد الفطر السعيد.
وقال: "أتمنى لجميع اللبنانيين فطرا سعيدا  وأياما  مليئة بالصحة والعافية وراحة البال والبحبوحة، وكلنا ثقة بأن وطننا سيستعيد عافيته باسرع وقت بتضافر  جهود الجميع وتعاونهم  الايجابي، ولا خيار سوى هذا النهج. كل عام وانتم بخير".
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وكان رئيس مجلس الوزراء ادى صلاة عيد الفطر المبارك، صباح اليوم ، في مسجد محمد الأمين، في وسط بيروت.
وقد توجه الرئيس ميقاتي  صباحاً إلى دارة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، واصطحبه لاداء صلاة العيد بمشاركة حشد من رجال الدين والشخصيات السياسية ومصلين.
 
 
 
 
 
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