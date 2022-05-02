هذا ما حصل فجراً في طرابلس

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إقدام مجهولين فجر اليوم على اطلاق النار بإتجاه صور أحد السياسيين في سوق الدهب في طرابلس، وفروا الى جهة مجهولة لتقتصر الأضرار على الماديات.

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