زحلة محور الاهتمام الانتخابي.. وهذا ما يخطط له "حزب الله"

قالت مصادر مطلعة أنّ لائحة "التيار الوطني الحر" و "قوى الثامن من آذار" تعمل على التفاوض مع احدى المرجعيات السياسية في مدينة زحلة من اجل دعم لائحتها وتجيير عدد لا بأس به من الأصوات لصالحها خلال اليوم الانتخابي.

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وبحسب المصادر، فإن الوساطة يقوم بها حزب الله بشكل اساسي وذلك بهدف الوصول الى واقع انتخابي مريح يضمن للائحته ثلاثة مقاعد نيابية، لكن هذه الوساطة لم تصل الى خواتيم نهائية بعد في ظل استمرار البحث في شروط المرجعية المعنية.

وفي سياق متصل، تقول مصادر مطلعة ان حزب الله يعمل في دائرة زحلة الانتخابية بشكل جدي جدا على تنظيم ماكينته الانتخابية لرفع نسبة الاقتراع الشيعية قدر الامكان في ظل التنافس الكبير المتوقع.

وترى المصادر أن "الحزب يعتبر دائرة زحلة من الدوائر التي يمكن تحقيق نتائج انتخابية مهمة فيها في ظل التحالفات التي يعقدها مع التيار الوطني الحر وحزب الطاشناق وفي ظل غياب تيار المستقبل، لكن نقطة الضعف التي يجب تعويضها برفع نسبة التصويت الشيعي هي غياب المرشح الكاثوليكي القوي على لائحته، لذلك فقد باتت الدائرة احدى اولوياته على الصعيد التنظيمي".