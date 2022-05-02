Advertisement

لبنان

زحلة محور الاهتمام الانتخابي.. وهذا ما يخطط له "حزب الله"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
02-05-2022 | 01:15
A-
A+
Doc-P-948002-637870754121075998.jpg
Doc-P-948002-637870754121075998.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت مصادر مطلعة أنّ لائحة "التيار الوطني الحر" و "قوى الثامن من آذار" تعمل على التفاوض مع احدى المرجعيات السياسية في مدينة زحلة من اجل دعم لائحتها وتجيير عدد لا بأس به من الأصوات لصالحها خلال اليوم الانتخابي.
Advertisement
 
وبحسب المصادر، فإن الوساطة يقوم بها حزب الله بشكل اساسي وذلك بهدف الوصول الى واقع انتخابي مريح يضمن للائحته ثلاثة مقاعد نيابية، لكن هذه الوساطة لم تصل الى خواتيم نهائية بعد في ظل استمرار  البحث في  شروط المرجعية المعنية. 
 
وفي سياق متصل، تقول مصادر مطلعة ان حزب الله يعمل في دائرة زحلة الانتخابية بشكل جدي جدا على تنظيم ماكينته الانتخابية لرفع نسبة الاقتراع الشيعية قدر الامكان في ظل التنافس الكبير المتوقع.
 
وترى المصادر أن "الحزب  يعتبر دائرة زحلة من الدوائر التي يمكن تحقيق نتائج انتخابية مهمة فيها في ظل التحالفات التي يعقدها مع التيار الوطني الحر وحزب الطاشناق وفي ظل غياب تيار المستقبل، لكن نقطة الضعف التي يجب تعويضها برفع نسبة التصويت الشيعي هي غياب المرشح الكاثوليكي القوي على  لائحته، لذلك فقد باتت الدائرة احدى اولوياته على الصعيد التنظيمي".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-05-02
05:00 | 2022-05-02
07:35 | 2022-05-02
07:23 | 2022-05-02
07:06 | 2022-05-02
06:54 | 2022-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website