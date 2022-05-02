عون يهنئ اللبنانيين بعيد الفطر.. هذا ما قاله

هنأ رئيس الجمهورية ميشال عون اللبنانيين بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، وقال في تغريدة عبر "تويتر": "أصدق التهاني لمناسبة عيد الفطر المبارك، مع الدعاء أن يوفّق القدير أصحاب الإرادات الحسنة للتلاقي حول مصلحة الوطن العليا بهدف الوصول الى بر الأمان. وليكن هذا العيد دعوة للجميع للتعالي فوق المصالح الآنية لتحقيق الآمال والطموحات الوطنية التي نتوق اليها جميعنا لنهوض وطننا وتعافيه".

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