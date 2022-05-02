من "لبنان24" إلى جميع اللبنانيين والمسلمين: فطر سعيد

لمناسبة إنتهاء شهر رمضان المبارك وحلول عيد الفطر السعيد يتوجه "لبنان24" إلى اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصًا بالتهنئة الحارة على أمل أن تحمل الأيام المقبلة بشائر تغييرية في ضوء ما ستفرزه الإنتخابات النيابية المنتظرة من نتائج يؤمل أن تكون بداية طبيعية لإستعادة الدولة لدورها وحضورها وسلطتها الكاملة على كل مرافقها وعلى كامل الأراضي اللبنانية وإستعادة هيبتها، بما يسهم في تعزيز الأمن والأمان والسلام لدى اللبنانيين ويبعث على تحقيق العافية الاقتصادية، على رغم الحادث المأسوي الذي نغّص على أهل عاصمة الشمال فرحة العيد.

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وفي هذه المناسبة السعيدة تتمنى أسرة "لبنان24" لجميع اللبنانيين أن يكون حلول الفطر السعيد بشرى خير عليهم وعلى وطننا فيتعزز الاستقرار والهدوء في ربوعه، بما يعزز الأمل بغد مشرق، وأن يكونوا على إستعداد تام لمواكبة ما يُهيأ للمنطقة من حلول مأمولة.

كل عام ولبنان بخير.