Advertisement

لبنان

من "لبنان24" إلى جميع اللبنانيين والمسلمين: فطر سعيد

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
02-05-2022 | 01:00
A-
A+
Doc-P-948004-637870759911080334.jpg
Doc-P-948004-637870759911080334.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لمناسبة إنتهاء شهر رمضان المبارك وحلول عيد الفطر السعيد يتوجه "لبنان24" إلى اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصًا بالتهنئة الحارة على أمل أن تحمل الأيام المقبلة بشائر تغييرية في ضوء ما ستفرزه الإنتخابات النيابية المنتظرة من نتائج يؤمل أن تكون بداية طبيعية لإستعادة الدولة لدورها وحضورها وسلطتها الكاملة على كل مرافقها وعلى كامل الأراضي اللبنانية وإستعادة هيبتها، بما يسهم في تعزيز الأمن والأمان والسلام لدى اللبنانيين ويبعث على تحقيق العافية الاقتصادية، على رغم الحادث المأسوي الذي نغّص على أهل عاصمة الشمال فرحة العيد. 
Advertisement
وفي هذه المناسبة السعيدة تتمنى أسرة "لبنان24" لجميع اللبنانيين أن يكون حلول الفطر السعيد بشرى خير عليهم وعلى وطننا فيتعزز الاستقرار  والهدوء في ربوعه، بما يعزز الأمل بغد مشرق، وأن يكونوا على إستعداد تام لمواكبة ما يُهيأ للمنطقة من حلول مأمولة. 
كل عام ولبنان بخير.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-05-02
05:00 | 2022-05-02
07:35 | 2022-05-02
07:23 | 2022-05-02
07:06 | 2022-05-02
06:54 | 2022-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website