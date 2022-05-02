في الشوف.. مرشّحٌ ماروني بارز يتقدّم

خلال جولته في الشوف، أمس الأحد، حسم رئيس "التيار الوطني الحر" خيارات حزبه بشأن تجيير الأصوات خلال الانتخابات النيابية، لصالح المرشحين الذين يريدهم في دائرة الشوف - عاليه.

في كلمته، كان باسيل واضحاً بأن "الوطني الحر" سيدعم الوزير غسان عطالله والنائب فريد البستاني في الشوف، في حين أنّ الدعم سيكون أيضاً باتجاهِ النائب سيزار أبي خليل في عاليه.

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فعلياً، فإنّه خلال الفترة الماضية، كان الحديث يتركز حول تجيير التيار لغالبية أصواته باتجاه عطالله وأبي خليل فقط، إلا أن هذه العملية شملت البستاني بشكل كبير، باعتبار أن الأخير يعتبرُ جزءاً لا يتجزأ من لائحة "الجبل" التي يخوض "الوطني الحر" الانتخابات عبرها.

وقالت مصادر سياسية إن "الوطني الحر لا يستغني أبداً عن البستاني الذي يعتبرُ شخصية معتدلة ولديها علاقاتٌ جيدة مع مختلف الأطراف"، موضحة أنّ "البستاني تقدم شعبياً بشكل لافت، وتمكّن خلال السنوات الـ4 الماضية من حصدِ نسبة كبيرة من المؤيدين له، وأصبح قادراً على تأمين حاصل انتخابيّ يؤمن له الفوز في الانتخابات".

وذكرت المصادر أن "دعم الوطني الحر لبستاني إنّما يعدّ إشارة واضحة للزخم الذي تناله لائحة الجبل"، مشيرة إلى أنّ "دعم المقعد الماروني الخاص بالبستاني في تلك اللائحة هو أولوية ولن يتنازل التيار عنها".