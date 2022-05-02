نائب مستقيل "شديد الانفعال"

يعاني مرشح أساسي، ونائب مستقيل، من أزمة شعبية حقيقية في دائرته الانتخابية بسبب التنافس الكبير الحاصل بينه وبين لوائح اخرى تعمل على استقطاب الناخبين والاصوات من بين الكتلة الناخبة الاساسية الذي يعتمد عليها النائب.

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وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الازمة قد تنعكس على حظوظ هذا النائب المستقيل لا على حظوظ لائحته ككل، الأمر الذي يتجلى في اصابة " سعادته" بحالة عصبية وانفعال دائم خلال التواصل اليومي مع الماكينة الانتخابية.