3 استطلاعات رأي تتقاطع: هذه اللائحة تتقدّم

تقاطعت ثلاثة إستطلاعات رأي من ثلاث شركات مرخصة رسمياً على أن هناك تقدما كبيرا للائحة في المتن الشمالي وأن وصولها الى الحاصل الثالث حُسم نهائياً، وذلك بفضل نشاط أعضائها على الأرض إضافةً الى أن المجتمع المدني والمجموعات التغييرية في هذا القضاء تجد في هذه اللائحة أرضية خصبة ترضي طموحاتها ومبادئها وهواجسها.

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