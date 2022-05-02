مواعيد بلدية لمرجعية بارزة والهدف "توجيه الأصوات التفضيلية"

رصدت ماكينات إنتخابية، من خلال عملها، أن دوائر رسمية عليا أجرت إتصالات بعدد كبير من رؤساء البلديات والإتحادات البلدية ورجال الاعمال والمرشحين السابقين، وأبلغتهم بمواعيد مع مرجعية بارزة من دون تحديد الوقت حتى الساعة.

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وأكدت المصادر أن "هدف هذه المواعيد مرتبط مباشرة بالإنتخابات النيابية وبتوجيه بوصلة الأصوات التفضيلية".