20
o
بيروت
20
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
22
o
صيدا
20
o
جونية
22
o
النبطية
23
o
زحلة
25
o
بعلبك
20
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
أقساط المدارس الجديدة: أرقام لا تُصدّق
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
02-05-2022
|
04:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
يبدو أنّ صرخة الأهل ستكون مدوية في العام الدراسي المقبل، حيث بدأت بعض المدارس تُرسل تكاليف الدراسة لأهالي الطلاب، وقد تجاوزت الأقساط المئة مليون ليرة.
فبحسب معلومات
"لبنان24"
، بلغت الأقساط في إحدى المدارس 40 مليون ليرة لبنانية و3500 دولار أميركي للطفل الأول في المدرسة، و2500 دولار للطفل الثاني.
Advertisement
في السياق نفسه، تبلغ تكاليف الدراسة في مدارس أخرى ما بين 20 و27 مليون ليرة يُضاف اليها مبلغ بالدولار الطازج يبلغ ما بين 3500 و4250 دولار.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عن السحوبات المالية.. هذا ما فعلته المصارف اليوم
Lebanon 24
خبرٌ عن السحوبات المالية.. هذا ما فعلته المصارف اليوم
15:09 | 2022-05-01
01/05/2022 03:09:22
Lebanon 24
Lebanon 24
فقد جنى عمره بالمصارف: ثروة وليد توفيق تبلغ ملايين الدولارات.. ويفجر مفاجأة: ارتبطت بجورجينا رزق بزواج عُرفي! (فيديو)
Lebanon 24
فقد جنى عمره بالمصارف: ثروة وليد توفيق تبلغ ملايين الدولارات.. ويفجر مفاجأة: ارتبطت بجورجينا رزق بزواج عُرفي! (فيديو)
00:00 | 2022-05-02
02/05/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في الكحالة.. إشكالٌ بين شبان حزبيين وإطلاق نار
Lebanon 24
توتر في الكحالة.. إشكالٌ بين شبان حزبيين وإطلاق نار
13:06 | 2022-05-01
01/05/2022 01:06:38
Lebanon 24
Lebanon 24
توضيح: باسيل أطلّ عبر الـ"OTV"
Lebanon 24
توضيح: باسيل أطلّ عبر الـ"OTV"
11:45 | 2022-05-01
01/05/2022 11:45:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مرشح ينوي الانسحاب بضربة معلم!
Lebanon 24
مرشح ينوي الانسحاب بضربة معلم!
02:15 | 2022-05-02
02/05/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
10:41 | 2022-05-02
السجال بيت "القوات" و"التيار"... اليكم آخر فصوله
10:16 | 2022-05-02
المرتضى: أمتنا تصدر مبدعيها ليثري منهم البلد الغريب
09:50 | 2022-05-02
زحمة سير خانقة... ماذا يجري على أوتوستراد الصفرا؟ (صورة)
09:36 | 2022-05-02
موسى: تيار "المستقبل" يلتزم قرار الحريري
09:22 | 2022-05-02
الحاج حسن: القنب الهندي الصناعي مركب نجاة لبعلبك الهرمل ولاقتصادنا
09:11 | 2022-05-02
بقعوني مهنئا بالفطر: لتضافر جهود الجميع لمعالجة أزمتنا الكبيرة
فيديو
أنجلينا جولي تهرب مسرعة خوفاً من غارة جوية في أوكرانيا (فيديو)
Lebanon 24
أنجلينا جولي تهرب مسرعة خوفاً من غارة جوية في أوكرانيا (فيديو)
11:00 | 2022-05-01
02/05/2022 18:26:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بدق صفارات الإنذار... متظاهرون يشوشون على خطاب وزيرة (فيديو)
Lebanon 24
بدق صفارات الإنذار... متظاهرون يشوشون على خطاب وزيرة (فيديو)
04:30 | 2022-05-01
02/05/2022 18:26:51
Lebanon 24
Lebanon 24
"في مشهد غير مألوف".. المتحدث باسم البنتاغون يحبس دموعه على بأوكرانياا! (فيديو)
Lebanon 24
"في مشهد غير مألوف".. المتحدث باسم البنتاغون يحبس دموعه على بأوكرانياا! (فيديو)
03:00 | 2022-04-30
02/05/2022 18:26:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact