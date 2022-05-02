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لبنان

أقساط المدارس الجديدة: أرقام لا تُصدّق

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-05-2022 | 04:15
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يبدو أنّ صرخة الأهل ستكون مدوية في العام الدراسي المقبل، حيث بدأت بعض المدارس تُرسل تكاليف الدراسة لأهالي الطلاب، وقد تجاوزت الأقساط المئة مليون ليرة.
فبحسب معلومات "لبنان24"، بلغت الأقساط في إحدى المدارس 40 مليون ليرة لبنانية و3500 دولار أميركي للطفل الأول في المدرسة، و2500 دولار للطفل الثاني.
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في السياق نفسه، تبلغ تكاليف الدراسة في مدارس أخرى ما بين 20 و27 مليون ليرة يُضاف اليها مبلغ بالدولار الطازج يبلغ ما بين 3500 و4250 دولار.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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