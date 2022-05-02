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لبنان

"بورصة" الحلويات والخضار الى ارتفاع وهذا جديد الارقام

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-05-2022 | 04:45
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مع حلول عيد الفطر السعيد، فتحت متاجر الحلويات أبوابها وسط ارتفاع إضافي في الأسعار. 
وتبين أنّ كيلو البقلاوة بلغ 400 ألف ليرة لبنانية، في حين أن كيلو المعمول تجاوز الـ300 ألف ليرة لبنانية.
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أمّا حلوى "البتيفور"، فقد ارتفع سعرُها ليصل الكيلو منها إلى 180 ألف ليرة لبنانية.
وقال مصدر معني في قطاع الباتيسري أن "موضوع أزمة الطحين سيطال ليس فقط الخبز، وسعر الربطة، بل أيضاً الحلويات"، مشيراً إلى أنّ "سعر قالب الحلوى سيتخطى المليون الليرة، اذا تقرر رفع الدعم عن طحين الحلويات للاستمرار في دعم طحين الخبز لأطول فترة ممكنة".
وفي سياق متصل، لا تزال أسعار الخضار ترتفع بشكل جنوني، فبلغ سعر كيلو الملفوف 25 ألف في بعض المناطق و30 ألف ليرة في مناطق أخرى، كما أنّ سعر "الفليفلة" وصل الى 50 ألف ليرة في بعض المحال.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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