دولارات جديدة تنزل إلى السوق.. من أين مصدرها؟

تبين مؤخراً أن الكثير من المرشحين بادروا مؤخراً إلى "صرف دولارات" كانت بحوزتهم وذلك في السوق الموازية من أجل توزيع "عيديّات" بالليرة اللبنانية على المندوبين.

كما لوحظ أيضاً أن الكثير من المرشحين عمدوا إلى توزيع "عيديات" على عدد هائل من العائلات، وذلك في إطار الاستقطاب الانتخابي.