كم عدد الممرضات والممرضين الذين هاجروا؟

قالت نقيبة الممرضين والممرضات في لبنان الدكتور ريما ساسين قازان، في حديث لـ"صوت لبنان" أن "الامل الوحيد للممرضات والممرضين هو الصمود، 2500 منهم هاجروا كنا اطلقت صراخات تحذيرية لكننا لم نلق آذان صاغية لذلك يجب اعلان حالة طوارىء".

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