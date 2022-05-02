استعدّوا.. كتلة حارة ستسيطر على طقس لبنان في هذا الموعد

يسيطر طقس ربيعي معتدل اليوم ويتحول من جديد الى حار وجاف مع عبور كتل حارة فوق منطقتنا غداً الثلاثاء لتعود وتنكفئ الاربعاء.



تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



الاثنين:



Advertisement 2- الجو: قليل السحب

3- الرياح : جنوبية غربية معتدلة سرعتها بين 20 و 40 كم/س

4- الرطوبة السطحية ترتفع تسجل ساحلا بين 70 و85%

5- الضغط الجوي يسجل ساحلا hpa1012

6- الرؤية جيدة

7- البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 22 درجة.



الثلاثاء: 1- الحرارة ساحلاً بين 17 و 25 درجة بقاعاً بين 12 و 24 درجات وعلى الـ1000 متر بين 13 و 23 درجات.2- الجو: قليل السحب3- الرياح : جنوبية غربية معتدلة سرعتها بين 20 و 40 كم/س4- الرطوبة السطحية ترتفع تسجل ساحلا بين 70 و85%5- الضغط الجوي يسجل ساحلا hpa10126- الرؤية جيدة7- البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 22 درجة.

طقس حار وجاف فيما الجو غائم جزئياً واحتمال خفيف لزخات مطر موحل والحرارة ترتفع وتتراوح بين 20 و 32 درجة ساحلا وبين 15 و 32 بقاعاً وبين 16 و28 درجات على الـ1000 متر فيما الرياح شرقية ضعيفة سرعتها بين 20 و40 كم/س تنشط جبلاً وفي الداخل.



الأربعاء:

طقس معتدل انما يحمل الكثير من الغبار في حين أنه غائم جزئياً. أما الحرارة فستنخفض وتتراوح بين 18 و 25 درجة ساحلاً وبين 12 و 25 بقاعاً وبين 13 و 22 درجات على الـ1000 متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين 20 و 30 كم/س.