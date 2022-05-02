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لبنان

استعدّوا.. كتلة حارة ستسيطر على طقس لبنان في هذا الموعد

Lebanon 24
02-05-2022 | 03:31
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يسيطر طقس ربيعي معتدل اليوم ويتحول من جديد الى حار وجاف مع عبور كتل حارة فوق منطقتنا غداً الثلاثاء لتعود وتنكفئ الاربعاء.

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة: 

الاثنين:
1- الحرارة ساحلاً بين 17 و 25 درجة بقاعاً بين 12 و 24 درجات  وعلى الـ1000 متر بين 13 و 23 درجات.
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2- الجو: قليل السحب
3- الرياح : جنوبية غربية معتدلة سرعتها بين 20 و 40 كم/س
4- الرطوبة السطحية ترتفع تسجل ساحلا بين 70 و85%
5- الضغط الجوي يسجل ساحلا hpa1012
6- الرؤية جيدة
7- البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 22 درجة.

الثلاثاء:
 
طقس حار وجاف فيما الجو غائم جزئياً واحتمال خفيف لزخات مطر موحل والحرارة ترتفع وتتراوح بين 20 و 32 درجة ساحلا وبين 15 و 32 بقاعاً وبين 16 و28 درجات على الـ1000 متر فيما الرياح شرقية ضعيفة سرعتها بين 20 و40 كم/س تنشط جبلاً وفي الداخل.

الأربعاء:
 
طقس معتدل انما يحمل الكثير من الغبار في حين أنه غائم جزئياً. أما الحرارة فستنخفض وتتراوح بين 18 و 25 درجة ساحلاً وبين 12 و 25 بقاعاً وبين 13 و 22 درجات على الـ1000 متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين 20 و 30 كم/س.
 
 
 
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