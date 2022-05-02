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لبنان

زغرتا تستقبل الشهر المريمي (صور)

Lebanon 24
02-05-2022 | 04:53
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نشرت بلدية زغرتا-اهدن عبر حسابها على "فيسبوك" التالي:
 
أنجز كشافة لبنان- فوج دلاسال كفرياشيت غرس المزارات المريمية في جزيرة شارع زغرتا. وهي ثلاثة مزارات: عند تل زغرتا، قبالة كاتدرائية مار يوحنا المعمدان، وقبالة كنيسة مار يوسف.
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فلنتضرع مع إستهلال الشهر المريمي على نية الوطن ونردد ما نردده في تساعيتها: "يا قلب مريم الحلو كن خلاصنا ورجانا".
 
 
 
 
 
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