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لبنان
باسيل: أدعو لمحاكمة من أوقف مشروع سد بسري
Lebanon 24
02-05-2022
|
05:06
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دعا رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل إلى "محاكمة من أوقف مشروع سد بسري بسبب الحقد والنكد والجهل". وقال: "17 تشرين ألغت المشروع الذي كان سيمد الجنوب والشوف وبيروت بالمياه. اما البنك الدولي فيجب أن يطالب بالأموال التي هدرت فيه".
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كلامه جاء في مهرجان انتخابي في مدينة جزين دعت إليه هيئة القضاء في "التيار"، في حضور النائبين زياد أسود وسليم الخوري والنائب السابق أمل أبو زيد ورئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش والمرشح عن المقعد السني محمد القواس ونائبة رئيس "التيار" مي خريش ونائبته للشؤون الادارية مارتين كتيلي ومنسق هيئة القضاء في جزين جوني ابي نادر وعدد كبير من المناصرين والمحازبين.
وحيا "من جزين كل الجنوب وعاصمته صيدا". وقال: "أطمئن من يحمل هم صيدا وجزين، أن لا التاريخ ولا الجغرافيا يغيران العلاقة بينهما لأنها علاقة محبة واخوة، ولا أحد يمكن أن يمنع هذا التعاون والمحبة. جزين عرين الصمود بالزمن الصعب وبين شلالها وتوماتها مرحلة بطولة وعطاء".
أضاف: "15 أيار ستكون مرحلة انتصار التيار الوطني الحر، بالتضامن والوحدة نربح حالنا والمعارك التي تنتظرنا. من جزين نطل على كل الجنوب، جزين أرض الكرامة التي ارتوت من دماء الشهداء وعرق المناضلين".
وتابع: "مسلسل الاعتداءات لن يتوقف والعدو أخذ درسا لن ينساه في الجنوب. عزيمة التياريين لن تضعف في جزين للمطالبة بالمشاريع الإنمائية التي هي واجب علينا. التيار اقامة دائمة في جزين وليس حلم ليلة صيف. نترك للتياريين اختيار الأفضل، الأخلاق هي الأهم فالمرشح والنائب بأخلاقه".
وختم: "التيار يدعو إلى بناء الدولة المدنية وبنود الإصلاح واللامركزية الإدارية، ونأمل من الحزب أن يقف معنا في استعادة حقوق المواطنين والأموال المنهوبة. ونأمل أن يحصل التياريون على أفضل تمثيل في جزين وأقواه".
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