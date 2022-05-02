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لبنان

المساجين في رومية يحتفلون بعيد الفطر السعيد

Lebanon 24
02-05-2022 | 05:24
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صـدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامة
البلاغ التالي:
برعاية هيئة رعاية السجناء وأسرهم التابعة لدار الفتوى في الجمهوريّة اللبنانيّة، وبتوجيه من صاحب السماحة مفتي الجمهورية، أقيمت بتاريخ 02/05/2022 صلاة وخطبة عيد الفطر السعيد في سجن رومية أول أيام العيد.
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وأكد أمين سر الهيئة الشيخ وليد زهرة في خطبته على مزايا العيد، والاستقامة على الشرع الحنيف.
 وتم بعد ذلك توزيع الحلوى على السجناء.
 
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