المساجين في رومية يحتفلون بعيد الفطر السعيد

Advertisement

صـدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامةالبلاغ التالي:برعاية هيئة رعاية السجناء وأسرهم التابعة لدار الفتوى في الجمهوريّة اللبنانيّة، وبتوجيه من صاحب السماحة مفتي الجمهورية، أقيمت بتاريخ 02/05/2022 صلاة وخطبة عيد الفطر السعيد في سجن رومية أول أيام العيد.وأكد أمين سر الهيئة الشيخ وليد زهرة في خطبته على مزايا العيد، والاستقامة على الشرع الحنيف.وتم بعد ذلك توزيع الحلوى على السجناء.