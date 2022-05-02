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لبنان

أبو فاعور اتصل بميقاتي مجددا مطالبته باصلاح طريق ضهر البيدر

Lebanon 24
02-05-2022 | 05:41
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 أعلن المكتب الاعلامي لعضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل ابو فاعور، أن الاخير أجرى اتصالا برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مجددا مطالبته ب "ضرورة إصلاح طريق ضهر البيدر باسرع وقت ممكن دون المرور بالاجراءات البيروقراطية المعتادة عبر الهيئة العليا للاغاثة، لان وضع الطريق ومعاناة المواطنين عليه يرقى الى مستوى الكارثة"، وأعلن أن رئيس الحكومة وعد بذلك وقال انه تم تحويل الاموال الى وزارة الاشغال لاجل هذا الغرض.
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واتصل ابو فاعور بوزير الاشغال العامة علي حميه، "الذي ابلغني أن أمر تزفيت الطريق سيحسم خلال اجتماع نهار الخميس المقبل للبدء باجراءات الاصلاح".
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