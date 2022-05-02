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لبنان

باسيل في البقاع... تعزيزات امنية مشددة واعتراضات شعبية (صور)

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-05-2022 | 05:53
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انتشرت مجموعة صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر التعزيزات الامنية التي استقدمت الى مناطق البقاع لمواكبة الزيارة التي يقوم بها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.

ووفقا للمعلومات،  يعترض عدد من شبان تعلبايا الذين شاركوا في ثورة "١٧ تشرين" الطريق امام الآليات العسكرية وتعزيزات الجيش ويؤكدون أنهم لن يسمحوا لباسيل بالمرور على الطريق العام.
 
 
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