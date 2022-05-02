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لبنان

الشيخ الغريب هنأ بالفطر

Lebanon 24
02-05-2022 | 06:13
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هنأ الشيخ نصرالدين الغريب في بيان بعيد الفطر، راجيا أن "تحمل الأيام الخير والسلام والطمأنينة للأمة العربية والإسلامية بعامة وبلدنا لبنان بخاصة، وهو الذي يعاني اليوم أزمات أثقلت كاهل اللبنانيين في ظروف لم يشهدوها".
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وقال: "يمر العيد اليوم وهموم الشعب باتت أكبر مما يمكن أن يتحمله إنسان، أزمات اجتماعية واقتصادية وصحية وانهيار في مؤسسات الدولة وتهديد حقيقي لمستلزمات العيش مع العتمة الشاملة، باتت مصيرا محتوما والشعب لا حول له ولا قوة أمام تفتت هيكلية الدولة وبنيتها التحتية".
 
وعزى أهالي ضحايا زورق طرابلس "حيث آلمنا هذا المشهد السوداوي الذي يلف مستقبل اللبنانيين الهاربين من هذا الواقع الأليم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشمل أهالي الضحايا برحمته ويعينهم على الصبر والسلوان".
 
أضاف: "من هذا المنطلق، أمام الشعب فرصة حقيقية لتقرير مستقبله ومستقبل أبنائه، من خلال التصويت والمشاركة الكثيفة في 15 أيار المقبل، لتكون الانتخابات ورقة بيد الشعب لخلق تمثيل وطني، فالاقتراع واجب وطني على المواطن التمسك به للوصول الى تصحيح المسار السياسي وتحقيق الانتظام في مؤسسات الدولة وديمومتها من خلال وصول ممثلين وطنيين قادرين على وضع حد للتخبط الاجتماعي والاقتصادي الذي نعيشه يوميا".
 
وختم: "لا يغرب عن بالنا السيادة الحقيقية ونحن على حدود كيان غاشم يتربص بنا لفتح ثغرات بين الوطنيين، لذلك نتمسك بالعلاقات الطيبة مع كل اخواننا العرب وبخاصة الشقيقة سوريا، والاعتماد على الجيش والمقاومة الإسلامية لردع أي عدوان على لبنان".
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