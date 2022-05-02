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لبنان

فرنجية: نتائج الانتخابات ستؤثر على الاستحقاقات المقبلة

Lebanon 24
02-05-2022 | 06:34
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شدد النائب طوني فرنجية خلال عشاء في بلدة أيطو على أن "الانتخابات محطة أساسية وانتقالية، لأن نتائجها ستؤثر على الاستحقاقات المقبلة". واعتبر أن "استعادة الثقة ودعم القطاع الخاص وتحريره وإرساء الشفافية، عوامل ستسهم في استرداد البلد بمساندة مغتربيه".
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