هيئة جديدة للرابطة البولسية

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عقدت الهيئة العامة للرابطة البولسية، اجتماعا في دير القديس بولس في حريصا لانتخاب هيئتها الإدارية الجديدة. افتتحته بقداس احتفل به رئيسها العام الأب مروان سيدي، انتقل بعدها الجميع إلى إحدى قاعات الدير حيث كانت انتخب كل من: بسام حداد رئيسا، راني رزق نائبا للرئيس، العميد المتقاعد أنطوان نجيم أمينا للسر، حنا أسعد أمينا للصندوق، غسان قازان محاسبا، ووديع شريم وإلياس نصر وسيمون توما وروبير ندور وجاك طانيوس أعضاء.وفي الختام استضافت الجمعية أبناءها القدامى إلى غداء.