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لبنان

إستقالة جديدة من تيّار "المستقبل"

Lebanon 24
02-05-2022 | 07:35
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تقدمت عضو منسقية "تيار المستقبل" في البقاع الأوسط الأستاذة في الجامعة اللبنانية عائشة شكر، باستقالتها من كل مهامها التنظيمية والسياسية في التيار.
 
وقالت في بيان: "لما كنت انتسبت الى تيار المستقبل إيمانا مني بأهمية المشاركة في الحياة السياسية من أجل خدمة وطني لبنان وسيادته واستقلاله والحريات فيه، ولما كنت طوال فترة انتسابي ملتزمة مبادىء الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومسيرته الوطنية والقومية ونهجه الإصلاحي. وبما أن وطني لبنان ينزف اليوم، مما يحتم علي وعلى كل مواطن أن يتحمل مسؤوليته الوطنية قولا وعملا، وأن يناضل من أجل الدفاع عنه. وإيمانا مني بأن المشاركة في العملية الانتخابية ترشيحا واقتراعا، تخدم المصلحة العليا للوطن الذي عمل من أجله الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ولأن الانكفاء الذي دعا اليه رئيس التيار سعد الحريري في خضم معركة سياسية وطنية وجودية، يهدد مستقبل لبنان، وهذا ما أرفضه رفضا قاطعا.
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بناء على ما تقدم، أعلن استقالتي نهائيا من عضويتي وجميع مسؤولياتي التنظيمية والسياسية في تيار المستقبل، منسقية البقاع الأوسط".
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