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لبنان

سرقة كابلات كهربائية وبطاريات في راشيا

Lebanon 24
02-05-2022 | 07:48
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان عصابة أقدمت ليل أمس على سرقة كابلات كهربائية لمحطة ضخ بئر المياه التي تغذي بلدة المحيدثة في قضاء راشيا، وبطاريات كبيرة وتابلو كهربائي نحاسي ومستلزمات التشغيل، بعد تمكنهم من خلع قفل غرفة التحكم الكهربائية.
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وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية وبوشرت التحقيقات بعد رفع البصمات ومعاينة المكان.
 
كما اقدم مجهولون على سرقة مولد كهربائي وبطاريات تخص محطة تغذية لشركة أوجيرو في جبل ضهر الأحمر، وبوشرت التحقيقات من الجهات الأمنية القضائية المختصة. 
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