حداد مهنئا بالفطر: ليتنا نعيش أعيادنا لترفعنا الى مستوى أرقى وتجنبنا المآسي

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هنأ راعي ابرشية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك المدبر الرسولي لابرشية صور للروم الكاثوليك المطران ايلي بشارة الحداد، الطائفة الاسلامية بعيد الفطر السعيد، وقال: "نفرح بالأعياد لاننا نلتقي ونتقاسم هذا الفرح ملقين على بعضنا كلمات من وحي العيد مرتبطة بالسماويات اكثر مما في الارضيات. كأن نتمنى السلام والبركة والقداسة لبعضنا في العيد ثم نعود الى صنع الحرب والتنافس على أشكاله والبعد عن القيم".وختم: "يا ليتنا نعيش أعيادنا لانها ترفعنا الى مستوى أرقى وتجنبنا المآسي. إن حضارة السماء أصلح من حضارة الأرض. وأرفع تهاني المخلصة لاخوتنا المسلمين في عيد الفطر السعيد، وأمنيتي ان نعي جميعا في المرحلة المقبلة، مسؤوليتنا الكبيرة في اختيار من يؤمن بالقيم ليسوا شؤون الناس لا شؤونه الخاصة".