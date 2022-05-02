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لبنان

رعد: الاستحقاق المقبل سياسي بامتياز

Lebanon 24
02-05-2022 | 08:25
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توجه رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد خلال لقاء سياسي أقامه "حزب الله" في بلدة كفرصير الجنوبية إلى جمهور المقاومة قائلا: "ما يؤلمنا الآن أنكم تتعرضون لوجع وضغط وحصار وتضييق لأنكم شرفاء، ولأنكم أبناء كرامة وأهل إستقامة ولأنكم أحرار في دينكم ودنياكم"، لافتا إلى أن "العدو لا يريد لكم أن تكونوا أحرارا بل يجوعكم ويضيق عليكم الحصار في المواد الغذائية ولقمة العيش وحبة الدواء وفي كلفة الإستشفاء".
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وأضاف: "حتى أموالكم التي هي جنى عمركم والتي أودعتموها لفترة في المصارف لعل أولادكم يحتاجون إليها للتعليم الجامعي نهبوها وسرقوها وهدروها من أجل أن ينظروا إليكم وأنتم تتألمون، ويريدون لكم أن تتألموا ليحاسبونكم على خياركم الذي تلتزمون به"، مشيرا الى أن "كل هذه الضغوطات نتيجة للتمسك بنهج المقاومة ودعمكم لها".
   
وختم رعد: "في الإستحقاق الإنتخابي المقبل نقول لكم أن ثقتكم بنا وثقتنا بكم وبإرادتكم تجعل من الإنتخابات خلف ظهرنا، لكن ما يعز علينا في هذه الإنتخابات أن يتجرأ لبناني ويرفع شعار إنتخابي لا لسلاح المقاومة، لذلك فإن الإستحقاق المقبل هو سياسي بامتياز".
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