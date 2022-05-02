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لبنان

سرقة كابلات كهرباء نحاسية في جديدة مرجعيون

Lebanon 24
02-05-2022 | 08:47
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن مجهولين أقدموا ليل أمس على سرقة كابلات الكهرباء النحاسية الخاصة بمحول التغذية الكهربائية في جديدة مرجعيون، وتحديدا على البوليفار. وهذه السرقة الثالثة من هذا النوع بأقل من اسبوع في القضاء. وقد تقدمت مؤسسة كهرباء لبنان بشكوى لدى مخفر مرجعيون، وطالبت بكشف هوية هذه العصابات ومعاقبة أفرادها. كما عمدت المؤسسة من خلال المتعهد لديها الى تمديد اسلاك بديلة على الفور من مادة الألمنيوم. وقدرت قيمة الاسلاك المسروقة بحوالي ال1500$.
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