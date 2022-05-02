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لبنان

بقعوني مهنئا بالفطر: لتضافر جهود الجميع لمعالجة أزمتنا الكبيرة

Lebanon 24
02-05-2022 | 09:11
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وجه متروبوليت بيروت وجبيل وتوابعهما للروم الملكيين الكاثوليك المطران جورج بقعوني التهنئة بعيد الفطر فقال: "نهنئ المسلمين في لبنان لمناسبة عيد الفطر السعيد، ونتمنى ان تتضافر جهود جميع اللبنانيين للمساهمة في معالجة الازمة الكبيرة التي نمر بها جميعا".
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بقعوني

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