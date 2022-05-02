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لبنان
الحاج حسن: القنب الهندي الصناعي مركب نجاة لبعلبك الهرمل ولاقتصادنا
Lebanon 24
02-05-2022
|
09:22
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استقبل وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن في دارته في بلدة شعث، وفدا من مزارعي منطقة بعلبك الهرمل، مطالبا ب"الإسراع في إصدار المراسيم التطبيقية لقانون زراعة القنب الهندي الصناعي".
واعتبر الحاج حسن أن "هذه الصرخة التي يطلقها اليوم المزارعون، تعبر عن معظم أهالي المنطقة، لأن نبتة القنب الهندي الصناعي، أرض منطقة البقاع وبعلبك الهرمل ملائمة لزراعتها. والجميع بات يعلم أن القانون كان قد أقر في المجلس النيابي الكريم، وموضوع الهيئة الناظمة للقنب الهندي الصناعي وضع قيد التسريع في مجلس الوزراء، وستقترح رئاسة مجلس الوزراء والوزارات المعنية أسماء أعضاء الهيئة".
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وقال: "أتمنى على أهلنا في البقاع وكل اللبنانيين الذين يعنيهم هذا الملف أن يكون هناك وضوح في الرؤية، فخلال الأيام القادمة سيصار إلى تحفيز هذا الملف، وسوف أنقل هذه الصرخة التي تدعو إلى تسريع موضوع القنب الهندي الصناعي قدر الأمكان، إلى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وإلى دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى دولة الرئيس نجيب ميقاتي، حتى يكون الصوت أعلى وينقل بالمباشر".
ورأى الحاج حسن أن "القنب الهندي الصناعي هو مركب نجاة لهذه المنطقة وللاقتصاد اللبناني، لأن مدخوله لا يقل عن مليار دولار، وبالتالي هذا الأمر يبعد أهلنا وشبابنا عن زراعة الحشيشة التي نحن جميعا نعتبرها آفة، ونحاربها كدولة لبنانية، ولكن بالمقابل لا نستطيع أن نقول للناس أن زراعة الحشيشة ممنوعة ومحرمة دون بدائل".
وختم: "يحدونا الأمل أن تحمل الإيام القادمة الإيجابية المرجوة في هذا الموضوع، وبالتأكيد نحن نعتبر ان ملفا حساسا وحيويا بهذه الأهمية لا يمكن أن نتغاضى عنه ونتركه لأشهر، وبالتالي لا يمكننا أيضا وضع أهلنا وناسنا وشبابنا في المجهول ولدينا بارقة أمل بتحسين القطاعين الإنتاجيين الزراعة والصناعة في منطقتنا وفي بلدنا".
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