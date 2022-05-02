زحمة سير خانقة... ماذا يجري على أوتوستراد الصفرا؟ (صورة)

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام أن مسلكي أوتوستراد الصفرا كسروان يشهدان زحمة سير خانقة بسبب صدم سيارة مجهولة المواصفات دراجة نارية كان على متنها السوري نهاد (مجهول باقي الهوية)، في العقد الثالث من العمر، ورفيقه، ما أدى إلى إصابة نهاد بجروح حرجة وفرار رفيقه والسيارة الصادمة من المكان. وحضرت فرق الإسعاف من مركزي العقيبة وجبيل في الدفاع المدني والصليب الأحمر وتم نقل الجريح إلى مركز كسروان الطبي في غزير.

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