Advertisement

لبنان

زحمة سير خانقة... ماذا يجري على أوتوستراد الصفرا؟ (صورة)

Lebanon 24
02-05-2022 | 09:50
A-
A+
Doc-P-948134-637871072855555624.jpg
Doc-P-948134-637871072855555624.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت الوكالة الوطنية للاعلام أن مسلكي أوتوستراد الصفرا كسروان يشهدان زحمة سير خانقة بسبب صدم سيارة مجهولة المواصفات دراجة نارية كان على متنها السوري نهاد (مجهول باقي الهوية)، في العقد الثالث من العمر، ورفيقه، ما أدى إلى إصابة نهاد بجروح حرجة وفرار رفيقه والسيارة الصادمة من المكان. وحضرت فرق الإسعاف من مركزي العقيبة وجبيل في الدفاع المدني والصليب الأحمر وتم نقل الجريح إلى مركز كسروان الطبي في غزير.
Advertisement
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:41 | 2022-05-02
10:16 | 2022-05-02
09:36 | 2022-05-02
09:22 | 2022-05-02
09:11 | 2022-05-02
08:47 | 2022-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website