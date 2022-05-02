Advertisement

لبنان

المرتضى ردًا على منتحل صفة رجل دين: خطابه لا يمت إلى الدين بصلة

Lebanon 24
02-05-2022 | 11:43
A-
A+
Doc-P-948158-637871139717497153.jpg
Doc-P-948158-637871139717497153.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رد وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى على ما صدر عن أحد منتحلي صفة رجل دين شيعي، وقال في بيان: "لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، صدق الله العلي العظيم".
 
Advertisement
أضاف: "طالعتنا وسائل التواصل الاجتماعي بمنتحل صفة رجل دين ينتحل خطابا لا يمت إلى الدين بصلة، في محتواه إثارة للفتنة الطائفية البغيضة في هذا الظرف الوطني الدقيق.
إننا نرفض ما قاله رفضا قاطعا لأن الإيمان ليس ما يدعيه هذا القائل، بل الإيمان الحقيقي هو ما وقر في القلب وصدقه العمل كما في الحديث الشريف. ولا يجوز البتة المفاضلة بين اللبنانيين بهذه الصورة، فكلنا سواء في الانتماء إلى لبنان الوطن الواحد لجميع أبنائه، ولكل منا الحرية في أن يختار طريقة العيش التي يريد".
 
وختم: "إنني أدعو جميع المواطنين إلى إهمال ذلك الكلام، كما أدعو الجهات القضائية المختصة إلى اتخاذ التدابير اللازمة بهذا الخصوص".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:39 | 2022-05-02
14:13 | 2022-05-02
13:44 | 2022-05-02
13:34 | 2022-05-02
13:13 | 2022-05-02
13:10 | 2022-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website