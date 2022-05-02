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لبنان

عسيران: هذه الانتخابات مفصلية ومصيرية في حياة لبنان

Lebanon 24
02-05-2022 | 12:07
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جال عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب  علي عسيران، في بلدات زغدرايا، أنصارية، الغازية والخرايب وعدد من قرى وبلدات الزهراني حيث حث الناخبين على الاقتراع للوائح الامل والوفاء "التي تحمل نهج المقاومة وخيارها ودماء شهدائها"، مؤكدا ان "المقاومة حاجة وطنية لبنانية لتحرير ما تبقى من أراض محتلة في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا والقرى السبع اللبنانية الأصل".
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ورأى ان "هذه الانتخابات هي مفصلية ومصيرية في حياة لبنان لا بل الأخطر منذ اتفاق الطائف كما قال دولة الرئيس نبيه بري، ومن خلال نتائجها نبني ونحمي لبنان ونؤسس لقيامة هذا الوطن من الازمات، وقادرون على جعله وطنا متقدما وراقيا وبالوحدة أمل  للوصول الى الوطن المعافى القادر على التصدي للعدو الإسرائيلي من خلال معادلة الجيش والشعب والمقاومة التي انتصر بها لبنان على إسرائيل وعلى الجماعات التكفيرية الإرهابية".
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