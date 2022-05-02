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لبنان

في زغرتا... حاول إنقاذ ابنته من الغرق فجرفته المياه!

Lebanon 24
02-05-2022 | 12:20
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أن عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني يبحثون عن رجل وابنته (٧ سنوات) سوريي الجنسية سقطا في نهر داريا/زغرتا..
 
وأفادت المعلومات أن الوالد حاول انقاذ ابنته بينما كانت تغرق فجرفته المياه.
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