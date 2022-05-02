في زغرتا... حاول إنقاذ ابنته من الغرق فجرفته المياه!

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أن عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني يبحثون عن رجل وابنته (٧ سنوات) سوريي الجنسية سقطا في نهر داريا/زغرتا..

وأفادت المعلومات أن الوالد حاول انقاذ ابنته بينما كانت تغرق فجرفته المياه.