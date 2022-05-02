اقدم على تعاطي المخدرات وترويجها... وهكذا كان مصيره

Advertisement

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة نهر الكلب – جبل لبنان، المواطن (ي.ع) لإقدامه على تعاطي المخدرات وترويجها وضبطت بحوزته كمية منها، ولوجود 3 مذكرات توقيف بحقه وبلاغ خلاصة حكم بجرم تجارة المخدرات، بالإضافة إلى قيادته دراجة نارية دون أوراق قانونية.سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف باشراف القضاء المختص.