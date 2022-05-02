Advertisement

لبنان

الطائفة العلوية احتفلت بعيد الفطر

Lebanon 24
02-05-2022 | 13:10
A-
A+
Doc-P-948186-637871191574844143.png
Doc-P-948186-637871191574844143.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
احتفلت الطائفة الإسلامية العلوية بعيد الفطر السعيد، وأقيمت صلاة العيد في مسجد سيدة نساء العالمين السيدة فاطمة الزهراء، في حضور رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ محمد خضر عصفور ومعاون الامين العام ل"الحزب العربي الديمقراطي" علي فضه وحشد من المشايخ والفاعليات والمصلين.
Advertisement
 
وأم المصلين إمام المسجد الشيخ الدكتور علي سليمان، حيث تضمنت خطبته معاني العيد وتأكيد على "وحدة اللبنانيين في هذا الظرف الدقيق وتدعيم مؤسسة الجيش الحصن الرئيسي للوطن"، كما تطرق الى الاوضاع السياسية والاجتماعية العامه التي تمر بها البلاد.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2022-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:13 | 2022-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:41 | 2022-05-02
15:45 | 2022-05-02
14:39 | 2022-05-02
14:19 | 2022-05-02
14:13 | 2022-05-02
13:44 | 2022-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website