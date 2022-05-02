الطائفة العلوية احتفلت بعيد الفطر

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احتفلت الطائفة الإسلامية العلوية بعيد الفطر السعيد، وأقيمت صلاة العيد في مسجد سيدة نساء العالمين السيدة فاطمة الزهراء، في حضور رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ محمد خضر عصفور ومعاون الامين العام ل"الحزب العربي الديمقراطي" علي فضه وحشد من المشايخ والفاعليات والمصلين.وأم المصلين إمام المسجد الشيخ الدكتور علي سليمان، حيث تضمنت خطبته معاني العيد وتأكيد على "وحدة اللبنانيين في هذا الظرف الدقيق وتدعيم مؤسسة الجيش الحصن الرئيسي للوطن"، كما تطرق الى الاوضاع السياسية والاجتماعية العامه التي تمر بها البلاد.