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لبنان

انقلاب سيارة في وادي خالد... وهذه هي النتيجة

Lebanon 24
02-05-2022 | 13:13
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن انقلاب مركبة رباعية الدفع على طريق عام وادي خالد في عكار محلة خراب الحياة.
 
وقد أتت الأضرار مادية.
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