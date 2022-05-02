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لبنان

في بعلبك... اصطدمت سيارته بعمود كهربائي وانقلبت عدة مرات (صور)

Lebanon 24
02-05-2022 | 13:34
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انحرفت سيارة من نوع بي أم دبليو x5 على طريق عام بوداي - الكيال بعلبك واصطدمت بعمود كهربائي حيث انقلبت مرات عديدة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24.
 
ونجا سائق السيارة بعجوبة.
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