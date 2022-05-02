في بعلبك... اصطدمت سيارته بعمود كهربائي وانقلبت عدة مرات (صور)

انحرفت سيارة من نوع بي أم دبليو x5 على طريق عام بوداي - الكيال بعلبك واصطدمت بعمود كهربائي حيث انقلبت مرات عديدة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24.

ونجا سائق السيارة بعجوبة.