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لبنان

الجميل: لبنان بلد صغير ونحن قادرون على بنائه بسرعة هائلة

Lebanon 24
02-05-2022 | 13:44
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أكد رئيس حزب الكتائب سامي الجميل أن "لبنان بلد صغير ونحن قادرون على بنائه بسرعة هائلة، فمشروعنا يتكون من 178 خطوة بالاقتصاد والاجتماع والسياسة والتربية والبيئة والصحة، وهو موجود بتصرف كل شباب لبنان".
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وتوجه في لقاء نظمته مصلحة الشباب والطلاب في حزب الكتائب مع مرشحي الحزب، الى الشباب والطلا قائلًا: "بقيموا بموضوعية الأقوال والأداء وصوتوا وفق قناعاتكم والأهم ألا تصدقوا من أوصلوكم إلى هنا".
  
وشدد الجميل على أهمية المحاسبة، معتبرا انه "حتى من سيربح منهم ويدخل الى المجلس سيضرب مئة حساب قبل ان يخطئ بحق الشعب، لانهم سيعرفون ان هناك شعبا يحاسب ولا يسكت عن الخطأ، اما اذا رأوا انهم مهما فعلوا سيعاد انتخابهم فسيعيدون ارتكاب الاخطاء نفسها".
 
ودعا "من يؤمن بخياراتنا وبمعارضة سيادية واضحة بوجه حزب الله وحياد لبنان واللامركزية ومواجهة الفساد والوقوف بوجه المنظومة دون استثناء، والذين برهنوا انهم لا يحيدون عن مبادئهم، للتصويت لنا لأننا سنكون قوتكم بالمجلس".
 
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