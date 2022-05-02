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لبنان

هل تقفل الإدارات الأربعاء؟

Lebanon 24
02-05-2022 | 14:13
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استنادا الى اعلان نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب أن "يوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر السعيد"، يقتضي التذكير  بالمذكرة الصادرة عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفيها :"بمناسبة عيد الفطر السعيد تُقفل جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات في اليومين الأول والثاني من أيام العيد، وذلك وفق إعلان دار الفتوى للأول من شوال (أول أيام عيد الفطر) وإعلان المجلس الشيعي الأعلى للأول منه.وفي  حال تطابق توقيت وقوع العيد في اليوم عينه، يكون الاقفال يومين فقط".
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