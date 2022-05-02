6 جرحى بحادث سير في الضنية!

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عملت ٦ فرق إسعاف تابعة لجهاز الطوارئ والإغاثة على إسعاف ٧ جرحى ما بين رجال، نساء وأطفال نتيجة حادث سير في بلدة البياض - الضنية وصفت حالتهم بالخطيرة، المتوسطة والطفيفة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وقد تم إسعاف ٣ جرحى ميدانياً فيما نقل ٤ جرحى إلى مستشفيات طرابلس وزغرتا.