غموض في المشهد الانتخابي ولا أحد ينام على حرير الإحصاءات.. "القوات والعونيّون"يستحضرون تاريخ الحرب والالغاء

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يلف الغموض المشهد الانتخابي خلافا خلافا لما يجري تصويره في بعض الاوساط السياسية والاعلامية بأن معظم النتائج تبدو محسومة، بالتوازي مع اشتداد الحملات الاعلامية على أكثر من خط لاسيما بين " التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانيّة" والتي استحضرت كل حقبلت الحرب الماضية في مشهدية مقرزة.وفي هذا الاطار كتبت" النهار": إن الحماوة البالغة والتصاعدية في المبارزات الانتخابية لم تعد تقتصر على طابع تقليدي معتاد في السباقات الى المقاعد الانتخابية بل ان ما انفجر بين القوى المسيحية عموما وخصوصا بين التيارين الاكبرين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية " تحول الى حرب إعلامية وتحشيدية بالغة العنف استحضرت وتستحضر فيها "حرب الإلغاء" ولو من دون أسلحة، وكأن لا تفاهم معراب ولا المصالحة ولا التعايش السياسي بعد انتخاب ميشال عون رئيسا قد مر بين الفريقين.وإذ ينتظر ان يرخي المناخ العدائي التصاعدي بظله المؤثر بقوة على المنازلات التي ستشهدها دوائر وساحات انتخابية عدة بين العونيين والقواتيين بما يشد الأنظار الى هذا المحور الأساسي من الاستحقاق ، يمكن القول ان المشهد الانتخابي توغل بدرجات كبيرة الى نقاطه الشديدة الحساسية بما يتوقع معه ترقب تطورات يومية مفتوحة على شتى أنواع التصعيد والاحتدام في الأيام المقبلة . وليس في مشهد المهرجانات مترافقة مع اشتداد نبرة الخطاب الاتهامي سوى مؤشر على ان مختلف القوى بدأت استعمال "الأسلحة الثقيلة" بكل الإمكانات، لان أي فريق لا ينام واقعيا على حرير الإحصاءات والحسابات الانتخابية وسط وضع انهياري لا يؤمن معه جانب أي تطمينات استباقية ولو تباهى الجميع الان بامتلاكهم الحواصل الواعدة بالانتصارات الافتراضية .اما اغرب الظواهر الانتخابية غير المسبوقة فكانت تلك التي قدمها رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل الذي درج على مهاجمة من يجتمع معهم في حلف واحد ! وفي هجوم مقذع على نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي المرشح على لائحة واحدة مع مرشح التيار في البقاع الغربي حمل باسيل بعنف عليه من دون ان يسميه.