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لبنان

ميقاتي في حوار تلفزيوني غدا ومجلس الوزراء الخميس والحديث عن جولة خارجية تكهنات لاثارة البلبلة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-05-2022 | 01:00
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يتابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في الفترة الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية، الملفات المالية والاقتصادية وخصوصا التي هي على تماس مباشر مع الحياة اليومية للمواطنين، حيث من المقرر ان يعقد مجلس الوزراء أكثر من جلسة قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي ودخولها حكما في مرحلة تصريف الاعمال.

وستكون الجلسة الحكومية بعد ظهر يوم الخميس المقبل احدى هذه الجلسات وعلى جدول أعمالها 40 بنداً معظمها تتعلق بشؤون مالية وفتح اعتمادات واقتراحات قوانين واتفاقيات دولية .

وبناء عليه فان ما يُحكى عن جولة خارجية لرئيس الحكومة غير صحيح من الاساس بل يندرج في سياق التحليلات والتكهنات، ومحاولات اثارة البلبة لاهداف سياسية محلية بحتة.

ومن المقرر ان يطل رئيس الحكومة مساء غد الاربعاء  في حوار عبر "تلفزيون لبنان" يتناول فيه مختلف القضايا الراهنة.

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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