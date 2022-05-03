هذه أسباب هجوم باسيل على الفرزلي وهكذا رد الاخير

كان لافتا الهجوم العنيف الذي شنه رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل خلال احتفال "التيار" امس في دائرة البقاع الغربي على نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، من دون ان يسميه، خصوصا ان الفرزلي و" التيار" يخوضان الانتخابات على اللائحة نفسها.

وبحسب مصادر مطلعة فإن باسيل يعمل على ان يتقدم مرشح "التيار" شربل مارون على الفرزلي بالاصوات التفضيلية ما يضمن له الفوز، كما ان هذا الخطاب يعيد شد العصب العوني ويشجع العونيين على الاقتراع ما يقرّب اللائحة من الحاصل الرابع".

في المقابل التزم الفرزلي الصمت واكتفى بنشر كلمات للامام الشافعي على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيها:يُخَاطِبني السَّفيهُ بِكُلِّ قُبْحٍ فأكرهُ أن أكونَ له مجيبا يزيدُ سفاهة ً فأزيدُ حلماً كعودٍ زادهُ الإحراقُ طيبا ".

وكان باسيل قال في محطته امس في البقاع الغربي: "الوصوليون والجاحدون وناكرو الجميل أصبحوا يبررون فشلهم تجاه الناس بالهجوم على التيار وبتشويه صورة مرشح التيار شربل مارون وبتحميله مسؤولية فشلهم بالكهرباء وبالانماء ومواقفهم المتقلبة وشخصيتهم المتلونة ونفسيتهم الخبيثة". ولفت الى أن "هناك أشخاصا أخذوا فرصة بالتشريع وبالتنفيذ وتأمّن لهم الدعم لأعلى الألقاب، فلم يتركوا بالتشريع بصمة ولا حتى بالإنماء، فهذا الصنف من الناس معروف ومكشوف، تاريخهم يفضحهم والطبع عندهم أقوى من التطبع، و"الأعوج ما بيجلّس، هودي كل عمرن أزلام وبيبقوا". وأشار الى "أننا في التيار الوطني الحر تعرضنا خلال مسيرتنا للغدر والخيانة وقلّة الوفا ونكران الجميل أكثر من مرّة، وقال: "بيكفي كم يوضاس وقع معنا عَ الطريق من 17 تشرين 2019 لليوم واؤكّد لكم انهم سيشنقون انفسهم سياسيا تباعاً!"