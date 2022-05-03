"إجت الانتخابات والتمويل ما اجا"

قبل أقل من اسبوعين من موعد الانتخابات النيابية، لا يزال مناصرو أحد الأحزاب في أحدى اكبر البلدات في جبل لبنان ينتظرون وصول التمويل لهم من قبل رئاسة الحزب لكي يبدأوا بالعمل على الأرض، لجهة اعادة تأهيل مركزهم وعقد اجتماعات ولقاءات مع الناخبين وغيرها من الخطوات التي عادة ما تسبق الانتخابات .

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ورغم ذلك، يقوم أنصار هذا الحزب بالعمل جاهدين من أجل حشد المؤيدين ليوم الاقتراع ويدفعون ثمن البنزين وبطاقات الهواتف الخلوية من مالهم الخاص.