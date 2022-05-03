Advertisement

لبنان

"إجت الانتخابات والتمويل ما اجا"

Lebanon 24
03-05-2022 | 02:15
A-
A+
Doc-P-948273-637871628216575719.jpg
Doc-P-948273-637871628216575719.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قبل أقل من اسبوعين من موعد الانتخابات النيابية، لا يزال مناصرو أحد الأحزاب في أحدى اكبر البلدات في جبل لبنان ينتظرون وصول التمويل لهم من قبل رئاسة الحزب لكي يبدأوا بالعمل على الأرض، لجهة اعادة  تأهيل مركزهم وعقد اجتماعات ولقاءات مع الناخبين وغيرها من الخطوات التي عادة ما تسبق الانتخابات .
Advertisement
ورغم ذلك، يقوم أنصار هذا الحزب بالعمل جاهدين من أجل حشد المؤيدين ليوم الاقتراع ويدفعون ثمن البنزين وبطاقات الهواتف الخلوية من مالهم الخاص.

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-05-03
06:05 | 2022-05-03
06:00 | 2022-05-03
05:52 | 2022-05-03
05:30 | 2022-05-03
05:27 | 2022-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website