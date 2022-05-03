Advertisement

لبنان

"الحقيقة مخطوفة حرروها".. المكاري يطلق في اليوم العالمي لحرية الصحافة جائزة سمير كساب

Lebanon 24
03-05-2022 | 01:26
A-
A+
Doc-P-948279-637871634846287049.jpg
Doc-P-948279-637871634846287049.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 يُطلق وزير الإعلام المهندس زياد المكاري اليوم، لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، "جائزة سمير كساب للتصوير والإعلام"، وذلك لإبقاء قضية المصور الصحافي لدى قناة "سكاي نيوز عربية" سمير كساب الذي خطف في ريف حلب ـ سوريا، في دائرة الضوء. 
Advertisement
وفي المناسبة، نفّذت وزارة الإعلام بإشراف الوزير المكاري، وبالتعاون مع "تلفزيون لبنان"، فيديو مصوراً يُعيد إحياء قضية كساب، المخطوف في سوريا مع زميلين له منذ 15 تشرين الأول 2013، على أن تعرضه اليوم، شاشات التلفزة اللبنانية والمواقع الإلكترونية التابعة للصحف، والمواقع الإخبارية الإلكترونية، وذلك من باب التضامن مع قضية كساب.  
يُستهل الفيديو الذي يحمل شعار "الحقيقة مخطوفة حرّروها"، بمقطع مصوّر لكساب في سوريا، أثناء تأديته مهمّة صحافية لمحطة "سكاي نيوز عربية"، ويتضمّن كلمة للوزير المكاري، يؤكّد فيها أن قضية سمير كساب ممنوع أن تدخل دفاتر النسيان. 
يتضمّن الفيديو أيضاً كلمات مؤثّرة لأفراد عائلة كساب الذين التقاهم الوزير المكاري في زيارة تفقدية خصّهم بها في منزلهم في حردين، وقد تحدثت والدته  عن معاناتها منذ خطف ابنها. وتُظهر العائلة أملاً بعودة ابنها المخطوف، على الرغم من الألم الذي تعيشه منذ 9 سنوات ونيّف، إذ تقول الوالدة إنّ قلبها دليلها أنّ ابنها لا يزال على قيد الحياة، أمّا شقيقه فيعوّل على مبادرة جديدة يقودها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-05-03
06:05 | 2022-05-03
06:00 | 2022-05-03
05:52 | 2022-05-03
05:30 | 2022-05-03
05:27 | 2022-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website