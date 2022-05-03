تغريدة من جميل السيد عن الانتخابات والناس.. ماذا قال؟

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غرّد النائب جميل السيد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "الفطر، هو أوّل عيد بعد سنوات الكورونا التي قطعت التواصل الطبيعي بين الناس، وهو موسم الإنتخابات التي لا تشبه أي إنتخابات سابقة في ظروفها المعيشية وتفاهة مسؤولي الدولة التي ترعاهم المهم، ما تسمعه من الناس هو صوت واحد: الله يخلّصنا منهم، وما بيسمّوا أسماء، ع أساس الله تعالى بيعرفهم".