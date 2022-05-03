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لبنان

في عملية أمنيّة خاطفة.. هكذا وقع مطلوبٌ خطير بقبضة "المعلومات"

Lebanon 24
03-05-2022 | 03:32
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: 

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، للحدّ منها وتوقيف المتورطين بها، أوقفت عناصر الشّعبة، بتاريخ 5-4-2022، أحد المروجين في محلّة الكسليك، وتبيّن أنه عضو في شبكة ترويج تنشط في مناطق قضائي المتن وكسروان.
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ومن خلال التحقيقات والمتابعة الميدانية والاستعلامية، تمكّنت القطعات المختصّة في الشّعبة من تحديد هوية الرأس المدبّر لهذه الشّبكة (التّاجر الذي يزوّد المروجين بالمواد المخدّرة)، ويُدعى: - س. أ. ي. (من مواليد عام 1984، لبناني)، وهو الرأس المدبّر لشبكات ترويج المخدرات ومن الأشخاص الخطرين، ومسلّح بشكلٍ دائم، ومطلوب للقضاء بجرم تهريب قاتل الفتاة تاتيانا واكيم.

من خلال المتابعة، رصدته إحدى دوريات الشّعبة في محلّة الشيفروليه، على متن سيّارة رباعية الدّفع نوع "جيب شيروكي" لون أسود، حيث عملت على توقيفه، وبرفقته: - ص. خ. (من مواليد عام 1989، لبنانية)، وضُبط بحوزة الأول مسدس حربي ومبلغ مالي وهاتف خلوي.

وبتفتيش منزله تم ضبط مبالغ مالية وميزان إلكتروني حسّاس وأدوات وعلب بلاستيكية تُستخدم في توضيب المخدّرات و/400/ غرام من مادّة الكوكايين وعدد من المظاريف التي تحتوي مادّة الكوكايين، جاهزة للترويج.

 بالتحقيق معهما، اعترف (س. ي.) بتجارة المخدّرات منذ قرابة خمس سنوات، وأن المروج الذي أوقف سابقاً يعمل لحسابه بالإضافة إلى العديد من المروجين الذين ينشطون في عدّة مناطق من قضائي المتن وكسروان. كما اعترف أنه ينقل المخدّرات من البقاع الى بلّونة، حيث يقوم بتوضيبها وتوزيعها على المروجين. واعترفت السيّدة بتعاطي المخدّرات.

وأجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".
 
 
 
 
 
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